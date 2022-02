Juventus, gli esiti degli esami per Dybala e Rugani

Visite mediche per l'attaccante argentino e il difensore al JMedical: si tratta di affaticamento muscolare

La Juventus martedì nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal non avrà in campo Dybala e Rugani che si sono fatti male nel derby di venerdì scorso contro il Torino. Brutte notizie per Massimiliano Allegri dopo che sono stati comunicati gli esiti degli esami strumentali presso il J|Medical dei due calciatori. Dagli accertamenti diagnostici, per l'argentino è stato evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. I tempi di recupero sono stimati in circa 10 giorni. Anche Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero sono stimati in circa 10 giorni.