Juventus, grana Cristiano Ronaldo: è ancora bloccato in Portogallo

Grana Cristiano Ronaldo per la Juventus. Il club bianconero, in queste ore, ha richiamato i propri giocatori attualmente all’estero in vista della ripresa degli allenamenti, ma deve fare i conti con il caso legato al fuoriclasse portoghese. CR7, come riporta l’emittente TVI, sta infatti avendo problemi a rientrare in Italia da Madeira a causa delle limitazioni di volo imposte dalle autorità lusitane. L’aereo personale che dovrebbe portare l’attaccante a Torino sarebbe in questo momento bloccato a Madrid. L’atterraggio sarebbe previsto a Funchal, capitale dell’isola di Madeira, ma i piani di volo sono stati bocciati per ben tre volte.

