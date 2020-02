Juventus, grana Pjanic: entra e si fa male. Champions a rischio

Juventus in ansia per Miralem Pjanic. Il centrocampista si è infortunato nel secondo tempo della gara vinta dai bianconeri contro il Brescia. Entrato nella ripresa, il regista di Sarri, relegato inizialmente in panchina per turnover, ha preso il posto di Ramsey al minuto 66 e al 73′ è stato costretto ad alzare bandiera bianca venendo a sua volta sostituito da Matuidi. Per Pjanic possibile problema agli adduttori, ma solo gli accertamenti chiariranno le sue condizioni.

A questo punto la Juventus trema in vista del doppio incontro contro il Lione in Champions League. La speranza per Sarri e tutto l’ambiente è che non si tratti di un infortunio grave.