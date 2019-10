Juventus, grinta Chiellini: “Alle vittorie non ci si abitua mai. 15 anni qui? Se sei al meglio non cerchi altro…”

Lunga intervista a JTV per Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus. Nonostante sia infortunato, il centrale italiano è rimasto sempre vicino alla squadra e anche nelle sue recenti interviste ha sempre dato, almeno verbalmente, il suo contributo. Il classe ’84 sta recuperando dai problemi fisici e spera di tornare presto a dare una mano ai suoi.



ALLA JUVENTUS – “Non ho giocato in tanti club e sono fortunato perché sarò bravo, ma stare qui 15 stagioni non è facile. Ci vuole la fortuna di trovare un ambiente che ti permette di stare 15 anni in un posto e crescere anno dopo anno in una società ambiziosa e sempre al vertice. Se sei al meglio non cerchi altro”.

VINCERE – Autore dei grandi recenti successi della Juventus, Chiellini ha detto di voler sempre trionfare: “Alle vittorie non ci si abitua mai ed è sempre un bel ricordo che ti dà energia per trovare nuovi stimoli per tornare a vincere. La società è in continua evoluzione, per chi come me è qui da tanto tempo è un piacere vedere tutta la struttura della Juventus che anno dopo anno va avanti in continuo miglioramento”.

ESULTANZA – E sulla sua esultanza alla ‘King Kong’: “Volevo trovare qualcosa di nuovo che mi caratterizzasse. Credo sia nata con gli amici storici di Livorno. Adriano già faceva Hulk, quindi non si poteva copiare, allora ho deciso di fare Kink Kong”.