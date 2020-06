Juventus, guarda Pogba: già si mette addosso il bianconero

La Juventus insegue Pogba ma c’è la concorrenza del Real Madrid e del Psg. Torino però potrebbe essere la prossima destinazione del centrocampista che sembra deciso a lasciare il Manchester United. A Parigi Al Khelaifi e soci offrono massima disponibilità. Secondo ‘Le 10 Sport’, l’agente del campione del mondo, Mino Raiola, avrebbe incoraggiato il Psg a presentare un’offerta al ManUtd, magari approfittando della crisi economica per il coronavirus, ma anche dello scarso feeling tra il giocatore e lo staff tecnico dei Red Devils. Il sito francese ricorda che nei giorni scorsi Zidane ha incontrato Raiola ribadendo il suo forte interessamento per l’ex Juve, ma il problema, per il sogno di Zizou, restano i rapporti non idilliaci tra Florentino Perez e lo stesso procuratore. Ma intanto oggi Pogba ha messo un bracciale bianconero che ben custodiva a casa per manifestare il suo dissenso al razzismo. Un segnale che il francese il bianconero ce l’ha sempre nel cuore.

PAUL POGBA SOGNO BIANCONERO