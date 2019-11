Juventus, Higuain: “A Bergamo una prova di maturità”

Decisivo come sempre l’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain che ha commentato il successo di stasera a Bergamo contro l’Atalanta: «Sapevamo che la partita era complicatissima, perché l’Atalanta in casa va molto forte. Questo è un campo difficilissimo e la vittoria è fondamentale per il nostro percorso. La prestazione l’ha fatta la squadra, non i singoli, fornendo una prova di maturità. Io e Paulo siamo felicissimi per il successo e per i gol segnati, ma anche la difesa ha dato tanto. Ora riposiamo, recuperiamo e concentriamoci sulla Champions».