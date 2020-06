Juventus, Higuain ammette: “Vissuto un brutto periodo. Campionato incerto”

La Juventus demolisce il Lecce grazie anche a una rete di Gonzalo Higuain. Il Pipita ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport al termine del match: “Prima di tutto, dopo un brutto periodo, ho cambiato qualcosa di me e ho capito che la squadra aveva bisogno per terminare al meglio la stagione. Era giusto che rispondessi bene. Sono felice del ritorno. Dobbiamo riposare perché martedì si torna in campo. E’ stato un periodo difficile per la pandemia e mia madre. La squadra mi è stata vicina e questo mi ha spinto a dare di più. Bisognava vincere per avere 7 punti sulla Lazio. Noi abbiamo fatto il nostro, ma il campionato è ancora lungo perché può cambiare da un momento all’altro”.