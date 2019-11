Juventus, Higuain: “Prova di maturità da parte di tutti. Punti importanti”

Gonzalo Higuain è l’uomo della Provvidenza per la Juventus nel match contro l’Atalanta. Queste le parole del Pipita ai microfoni di Sky Sport dopo il match: “Sapevamo che l’Atalanta va forte in casa. Era un campo difficilissimo. E’ stata una prova di maturità. Sono tre punti importantissimi. Sono contentissimo della prestazione della squadra. Oggi abbiamo fatto una prova notevole difensiva. Anche i giocatori in panchina ci sostenevano. Champions? Dobbiamo recuperare al meglio”.