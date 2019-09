Juventus, Higuain: “Qui per mostrare il mio valore”

Un’estate nella quale sembrava sul piede di partenza, ma Gonzalo Higuain, alla fine, è rimasto alla Juventus. L’attaccante argentino, a segno nella gara contro il Napoli, ha parlato a Sky Sport in vista dell’imminente sfida contro la Fiorentina, in programma sabato allo stadio Artemio Franchi.

NAPOLI – “E’ stata una partita dalle forti emozioni. Abbiamo iniziato bene, poi abbiamo avuto un calo mentale e sono arrivati i loro gol. La vittoria, però, è stata meritata, anche se arrivata solamente con la sfortunata autorete di Koulibaly”.

JUVENTUS “Quando sono tornato nessuno mi ha detto nulla: io volevo restare qui per dimostrare il mio valore. Sono felice di essere ancora qua, in una grande società seguita da un’importante tifoseria. Con l’inizio della nuova stagione tutto riparte da zero e per me questo sarà un anno importante. L’anno scorso ho vinto l’Europa League e sono andato in doppia cifra, ma è stato un anno complicato”.

NUMERO DI MAGLIA – “Avevo il 9, ma ho scelto io di prendere il 21, che è la data di nascita di mia figlia. Una scelta presa con il cuore che, per adesso, mi sta portando fortuna”.

FIORENTINA – “Sarà una gara durissima contro una squadra forte, ma noi dobbiamo provare a vincere. Fra l’altro la mia prima gara con la Juve fu contro i viola e segnai…”.