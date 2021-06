Juventus, il 14 luglio scatta il ritiro. Saranno 4 le amichevoli internazionali

La nuova stagione bianconera si aprirà presto e Allegri sarà al timone della Juventus

Tra poco più di 20 giorni scatterà la stagione 2021/22 per la Juventus del nuovo corso Allegri. Il tecnico che ha preso il posto di Andrea Pirlo da metà luglio metterà sotto torchio la squadra bianconera o quello che ci sarà alla Continassa visto che a causa degli impegni delle nazionali, almeno nelle prime due settimane di allenamento, sarà una Juventus B. Comunque sia i bianconeri a ranghi ridotti si ritroveranno a Torino il 14 o il 15 di luglio per dare il via alla nuova stagione. L’appuntamento è alla Continassa, dove la squadra resterà per tutta la durata della preparazione: Allegri (che verrà presentato nei primi giorni di ritiro) preferisce restare a “casa” dove ha tutti gli strumenti per poter lavorare al meglio insieme al suo staff, che sarà lo stesso della precedente avventura bianconera (Landucci vice, Dolcetti tattico, Trombetta collaboratore tecnico, Folletti preparatore, Filippi preparatore dei portieri). I bianconeri giocheranno 3-4 amichevoli di livello internazionale da giocare in Italia e in Europa. Per la nuova Juventus dovrà essere la stagione del riscatto dopo le delusioni in Champions League e per uno scudetto scucito dalle maglie troppo presto.