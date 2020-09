Juventus, il bilancio è in rosso: perdita di 71 milioni nel 2020

Che il Coronavirus abbia avuto un impatto economico non indifferente sul mondo del calcio è assodato. La pandemia che ha causato lo stop delle manifestazioni sportive lascerà strascichi anche in futuro e uno dei primi risultati lo si vede in casa Juventus.

JUVENTUS, BILANCIO IN ROSSO

Quello che era noto già da alcune settimane è stato confermato venerdì dalla società. Il bilancio 2020 della Juventus si chiuderà con una perdita di 71.4 milioni di euro: “Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A., riunitosi oggi, con collegamento digitale, sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha approvato il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, convocata per il 15 ottobre 2020.

La diffusione su scala mondiale, avvenuta nei primi mesi del 2020, della pandemia da Covid-19 – si legge nel comunicato ufficiale del club bianconero – ha causato una crisi globale, senza precedenti, con gravi conseguenze dal punto di vista sanitario, sociale, economico e finanziario, che hanno avuto ripercussioni anche nel settore sportivo. L’esercizio 2019/2020 chiude con una perdita di € 71,4 milioni, che evidenzia una variazione negativa di € 31,5 milioni rispetto alla perdita di € 39,9 milioni dell’esercizio precedente”.

