Juventus, il bilancio sorride: plusvalenze da record nell’ultimo anno

La Juventus sorride. Nonostante qualche piccolo intoppo in termini di risultati in questa stagione, la società bianconera può essere ben felice del bilancio ed in modo particolare delle plusvalenze calcolate per il 2019. Secondo i dati raccolti da Calcio e Finanza, la Vecchia Signora vanta un segno positivo da ben 85.46 milioni di euro.

Joao Cancelo, Emre Can e Moise Kean, sono loro i giocatori che hanno portato all’ottenimento di tale risultato. Il portoghese ha portato ad una plusvalenza di 30.4 milioni, il centrocampista di 14,694 e l’attaccante di 27,076 milioni ai quali vanno sommati 2,3 milioni di euro, derivanti dai prestiti o dai bonus per alcuni calciatori già ceduti a titolo definitivo nelle precedenti sessioni. Un’altra plusvalenza arriverà poi dal riscatto di Matheus Pereira da parte del Barcellona, il cui valore di carico al 30 giugno 2020 scenderà a 1,175 milioni contro gli 8 milioni che verseranno i blaugrana.