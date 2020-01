Juventus, il colpo in difesa è… Chiellini: ecco quando torna

Sarà Giorgio Chiellini il vero colpo in difesa del mercato della Juventus. Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt e Daniele Rugani sono gli unici centrali a disposizione di Maurizio Sarri in questo momento. Dopo l’infortunio di Demiral, costretto ad un lungo stop, la Vecchia Signora sta riflettendo sulla possibilità di intervenire sul mercato, ma le condizioni del rientrate capitano potrebbero indurre i bianconeri a non ricorrere a nessun innesto.

Come spiega Tuttosport, infatti, Chiellini è ad un passo dal rientro. Per il difensore il ritorno in campo è previsto per la seconda metà di febbraio, in modo tale da averlo in forma il 17 marzo, giorno del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione.