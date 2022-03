Juventus, il colpo per il finale di stagione può essere… McKennie

Il centrocampista potrebbe tornare a disposizione di Allegri prima del previsto

Un colpo a centrocampo ma non dal mercato. Potrebbe essere questa una buona notizia in casa Juventus . Dalle ultime indiscrezioni che arrivano dall'infermeria bianconera, pare proprio che Weston McKennie "corra" verso il recupero dal problema fisico.

Secondo Tuttosport, la Vecchia Signora potrebbe avere un innesto in più in questo rush finale di campionato. I bianconeri sono in piena corsa per un posto nella prossima Champions League ma potrebbero anche alzare lo sguardo verso l’alto in caso di successo nel big match domenica contro l’Inter nel derby d'Italia della 31^ giornata. Per la parte finale della stagione il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe avere nuovamente a disposizione Weston McKennie, reduce dalla frattura del secondo e del terzo osso metatarsale del piede sinistro. Il processo di riabilitazione dell'americano prosegue bene e potrebbero esserci possibilità di un suo rientro prima della conclusione della stagione.