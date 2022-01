Juventus, il consiglio dell’ex Di Livio: “Vlahovic, che coppia con Dybala…”

Il commento dell'ex calciatore

Sono ore caldissime di calciomercato. Soprattutto in casa Juventus dove sembra ormai in dirittura d'arrivo l'affare per il centravanti serbo Dusan Vlahovic. Il centravanti della Fiorentina potrebbe trasferirsi nella Torino bianconera portando i suoi gol e le sue doti tecniche al servizio della squadra di Allegri. Un colpo che anche l'ex Angelo Di Livio ritiene di assoluto livello e che, allo stesso tempo, non implicherebbe la cessione dell'altro "big" dell'attacco Paulo Dybala, anche lui al centro di diverse voci di mercato che, viceversa al serbo, lo vorrebbero in uscita.