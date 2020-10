Juventus, il curioso tabù Spezia: in 100 anni mai una vittoria

La Juventus torna a pensare al campionato. Dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro il Barcellona, i bianconeri di Andrea Pirlo sono chiamata a reagire. Toccherà al campionato ridare linfa alla squadra torinese anche se non sarà facile. A fronte di quello che, almeno sulla carta, potrebbe sembrare un rivale semplice, lo Spezia, in realtà è un avversario “storicamente” ostico.

Juventus: in 100 anni mai vincente contro lo Spezia

Esiste infatti una statistica che per la Juventus non è affatto positiva. Contro lo Spezia, infatti, la Vecchia Signora non ha mai vinto in 100 anni! I liguri possono vantare questo curioso dato caratterizzato, bisogna dirlo, anche dal numero di precedenti tra le due squadre.

Sono state solamente sei le occasioni di sfida tra i club. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il primo confronto assoluto risale al lontano 1921 in Prima Divisione Nazionale e lo Spezia impose il 2-2. Nel girone di ritorno il match si concluse con un altro pari, ma questa volta per 1-1. La prima vittoria spezzina arriva nella stagione seguente, quando nel girone di ritorno la Juventus fu piegata per 1-0. Il risultato dell’andata fu un altro pareggio a reti inviolate.

Più recente, invece, parlando dell’annata 2006-07 in Serie B, i liguri colpiscono pareggiando in casa ma vincendo a Torino contro la squadra nella quale militavano anche Buffon e Trezeguet.