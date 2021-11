Juventus, il futuro di Morata non sarà a Torino

Il bomber sempre più lontano dalla Torino bianconera

Redazione ITASportPress

Juventus in crisi in questa prima parte di stagione. I bianconeri non decollano, soprattutto in campionato, e molte delle colpe vengono date anche al reparto offensivo che, dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, non ha saputo tirar fuori quel qualcosa in più per compensarne la partenza.

In tal senso, anche il profilo di Alvaro Morata è sotto la lente di ingrandimento. Più passa il tempo, più si complicano le possibilità di vedere lo spagnolo restare alla Juventus in futuro. Infatti, la Vecchia Signora dovrà far quadrare il bilancio alla fine della stagione e i 35 milioni del riscatto del calciatore sembrano una cifra che, in questo momento, il club non è disposto a pagare.

Come scrive calciomercato.com, la Juventus starebbe pensando piuttosto ad investire su Dusan Vlahovic e questo implicherebbe appunto il non riscatto dall'Atletico Madrid di Morata. Solamente un fortissimo sconto da parte dei Colchoneros potrebbe far cambiare le cose e consentire alla Juventus di continuare ad avere lo spagnolo in rosa.