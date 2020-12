Juventus, il gesto di Cristiano Ronaldo a Morata dopo il gol dello spagnolo

La Juventus fa festa dopo il poker rifilato al Parma nella sfida di sabato sera. A segno Kulusevski, ma soprattutto Cristiano Ronaldo (doppietta) e Alvaro Morata. Proprio i due attaccanti sono stati protagonisti assoluti in campo e fuori.

Ai social, non è certo passata inosservata l’esultanza al gol dello spagnolo. Non tanto quella del numero 9, quanto quella dell’asso portoghese, in quel momento in panchina.

Juventus, il gesto di CR7 per Morata

Che il feeling sul terreno di gioco ci sia, è evidente. Ma che le cose vadano davvero bene anche fuori dal campo, ora è certificato. Vedere (e sentire), per credere. Alle telecamere non è sfuggito il gesto di Cristiano Ronaldo per festeggiare al momento del gol di Morata. Il portoghese era stato da poco sostituito, ma al momento della rete dello spagnolo ha voluto comunque far sentire il suo sostegno al compagno. “Alvarooo”, ha urlato CR7. “Siuuuu”. Il campione ha urlato esattamente quello che grida dopo ogni sua rete, quasi a voler condividere quel momento col compagno. Feeling incredibile tra i due che viene confermato da numeri… e da questo bel gesto del cinque volte Pallone d’Oro.