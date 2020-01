Juventus, il gol alla Roma porta un altro record a Cristiano Ronaldo: ecco quale

Cristiano Ronaldo non si ferma più. L’attaccante portoghese della Juventus è andato in gol anche nell’ultima gara dei bianconeri contro la Roma. Una rete che è servita alla Vecchia Signora per battere la Roma e diventare campione d’inverno della Serie A, ma non solo.

Anche a livello individuale, il gol del portoghese è servito per stabilire un altro incredibile record. Per Cristiano Ronaldo, infatti, si tratta della 14esima rete in 19 partite disponibili. Secondo quanto riferito da Opta, soltanto un giocatore della Juventus era riuscito nell’impresa prima di lui: John Hansen tra il 1951 e il 1953. Si tratta dell’ennesima statistica da record per CR7 che non smette più di stupire.