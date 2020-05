Juventus, il messaggio social di Douglas Costa

Douglas Costa non ha dubbi sulla ripresa del campionato. L’esterno d’attacco della Juventus sembra essere pronto e sentirsi pienamente a proprio agio per tornare a giocare. Il brasiliano ha voluto mandare un chiaro messaggio a tutti: ambiente bianconero e tifosi.

SUI SOCIAL – “Il mio desiderio è che tutta questa pandemia passi e che il calcio torni a darci di nuovo gioia… anche perché lo spettacolo deve continuare”. Queste le parole scelte da Douglas Costa sul proprio profilo Instagram. Segnale chiaro da parte dell’esterno della Juventus che freme dalla voglia di tornare in campo dopo lo stop forzato per l’emegenza coronavirus. La Serie A attende il via libera. Il 13 giugno potrebbe essere la data giusta per rivedere il mancino correre e deliziare il pubblico.