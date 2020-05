Juventus, il piano per Higuain

Gonzalo Higuain è pronto a mettersi a disposizione della Juventus. L’attaccante bianconero riabbraccia l’Italia e Torino dopo aver passato la quarantena in Argentina anche per via delle condizioni di salute critiche di sua madre. Il Pipita adesso dovrà andare incontro alle norme sanitarie che gli impongono un altro periodo di isolamento di 14 giorni. Allo stesso tempo, però, i bianconeri pensano a metterlo subito a disposizione di Sarri per gli allenamenti.

Higuain, tamponi e il piano della Juventus

Gonzalo Higuain è tornato in Italia ma per rivederlo in campo bisognerà attendere, come detto, il periodo forzato di quarantena previsto per i rientri dall’estero. La Juventus pensa tuttavia di farlo allenare al più presto mettendolo a disposizione di Sarri. Secondo quanto si apprende da Tuttosport, per l’attaccante argentino si potrebbe procedere allo stesso modo di come al Milan ci si è comportati per il caso di Ibrahimovic. Infatti, per l’argentino sarà subito doppio tampone nel giro di 48 ore e, in caso di negatività al virus, possibilità di entrare al centro sportivo per allenarsi. Allo stesso modo occorrerà anche attendere gli sviluppi sulla rivisitazione del protocollo medico. Sul tema le parole di Spadafora e Gravina fanno intendere che ci sarà bisogno di grosso impegno da tutti i fronti impegnati.