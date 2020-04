Juventus, il piano per il futuro: si riparte da 3 intoccabili. Ecco chi sono

La Juventus del futuro è pronta a ripartire e lo farà essenzialmente da una base imprescindibile: 3 giocatori ai quali la Vecchia Signora non rinuncerà per nessun motivo al mondo. Lo riporta Tuttosport che scrive come la squadra delle prossime stagioni si fonderà su Cristiano Ronaldo, Rodriguo Bentancur e Matthijs de Ligt.

INTOCCABILI – Su Cristiano Ronaldo pochi dubbi: il portoghese manda continui messaggi d’amore all’ambiente bianconero e vuole portare a termine la sua missione: vincere tutto in Italia e riportare la Champions League in bianconero. Stesso discoso anche per il difensore. De Ligt è arrivato in Italia per migliorare e pare essere sempre più convinto della sua scelta. Lui e Demiral sono considerati dalla società gli eredi di Chiellini e Bonucci. Nonostante le voci di un interessamento del Real Madrid, l’olandese rimarrà in bianconero. Il terzo pilastro è Bentancur: uomo rivelatosi in più in questa stagione grazie anche ai forfait – per svariati motivi – di Ramsey, Khedira, Emre Can e Rabiot. E poi ci sono i due big: Bonucci e Buffon anche loro convinti di firmare un’altra stagione. La Juventus pensa al futuro e lo fa affidandosi a basi solide come sempre…