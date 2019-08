Juventus, il Psg non molla Dybala: pronta la super offerta

Continua ad allontanarsi dalla Juventus, Paulo Dybala. Malgrado la perla con la quale è andato a segno durante l’amichevole con la Triestina, l’argentino pare infatti destinato a lasciare Torino nelle prossime settimane. L’attaccante non sembra essere ritenuto indispensabile dal nuovo tecnico Maurizio Sarri, con la società bianconera disposta a cederlo per incassare una considerevole cifra. Sul suo conto, in particolar modo, sembra aver messo gli occhi il Paris Saint-Germain, pronto a presentare un’importante offerta.

OFFERTA – Stando a quanto raccolto dal Daily Mail, i parigini sono disposti a mettere sul piatto ben 80 milioni di euro pur di arrivare a Dybala. Una cifra che potrebbe soddisfare le alte richieste del club di Andrea Agnelli.