Juventus, il retroscena: se Pirlo non avesse accettato era pronto… Buffon

Andrea Pirlo guiderà la Juventus nella nuova stagione 2020-21. Oggi il via dell’annata sotto la nuova guida tecnica, ma secondo l’ultimo clamoroso retroscena, sarebbe potuta andare diversamente con il Maestro che, in caso di rifiuto del ruolo di mister, avrebbe lasciato strada libera a… Gianluigi Buffon.

Juventus: Buffon alternativa a Pirlo

Andrea Pirlo ha detto sì alla Juventus e in queste ore ha dato inizio alla nuova annata in bianconero con il chiaro obiettivo di confermarsi in Italia e trionfare anche in Europa. Le cose, però, sarebbero potute andare molto diversamente. Il mister, che in precedenza era stato presentato in qualità di allenatore della squadra Under 23, ha poi accettato la “promozione” a tecnico della prima squadra, ma nel caso in cui questo non fosse avvenuto, sarebbe stata pronta un’alternativa davvero sorprendente.

Come riferito da Il Messaggero, infatti, la Juventus aveva pensato anche a Gianluigi Buffon. L’attuale portiere bianconero, classe 1978, sarebbe stata l’alternativa a Pirlo in caso di no all’offerta di allenare la prima squadra. Un’eventualità che, per ora, resta lontana, dato che l’estremo difensore ha tutte le intenzioni di continuare a giocare e vincere da protagonista sul campo.

