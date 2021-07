Juventus, il rinnovo di Dybala si avvicina: data e cifre

Presto novità sul futuro della Joya

Sarà un mese di agosto intenso per Paulo Dybala e la Juventus . Le parti sono in attesa di incontrarsi per parlare di rinnovo di contratto. L'attuale accordo tra la Joya e la squadra bianconera è in scadenza a giugno 2022 e si cerca quindi il modo per andare avanti insieme. Allegri, fresco di ritorno alla guida del club, ha le idee chiare sul 10 argentino: sarà punto fermo della sua squadra.

In ottica rinnovo, secondo quanto affermato da calciomercato.com che cita La Gazzetta dello Sport, l 'agente dell'attaccante, Jorge Antun è atterrato in Italia sabato scorso ma prima di vedere i dirigenti juventini dovrà attendere i 10 giorni di quarantena obbligatoria per chi arriva dall'Argentina. Tale periodo scadrà il 4 agosto. Lui e Federico Cherubini si sono sentiti al telefono nei giorni scorsi e si sono dati appuntamento nella seconda metà della prossima settimana. Si ripartirà da zero dopo mesi di stallo. Dalle prime indiscrezioni, l'offerta della Juventus per Dybala sarà per un un prolungamento di 3 o 4 anni a 10 milioni di euro a stagione più eventuali bonus.