Juventus, il saluto di Pjanic: “Ho fatto parte di qualcosa di grande”

Miralem Pjanic saluta nel peggiore dei modi la Juventus. Dopo l’eliminazione agli ottavi di finale il centrocampista può concentrarsi al 100% sulla sua nuova avventura al Barcellona. L’ex Roma ha giocato per ben 4 stagioni con i colori bianconeri senza mai riuscire a togliersi grandi soddisfazioni in Europa.

PJANIC SALUTA LA JUVENTUS

Tramite Instagram Pjanic ha scritto queste parole sulla sua avventura bianconera: “Ho sfidato il passato per tenermi stretto il presente, almeno ancora per un po’. Oggi le nostre strade si dividono, ma ogni centimetro per arrivare sino a qui l’ho percorso sapendo di far parte di qualcosa di grande, qualcosa che rimarrà nel mio cuore e mi accompagnerà ovunque mi condurrà la nuova strada. In bocca al lupo Juventus, per sempre fino alla fine”.