Juventus, il segreto è Szczesny: è il più decisivo della Serie A negli expected goals…

Una statistica molto particolare vede il portiere della Juventus Wojciech Szczesny confermarsi come il migliore della Serie A. Parliamo degli expected goals, ovvero le reti che si sarebbero potute incassare. Secondo quanto riporta uno studio di Opta, infatti, il polacco avrebbe dovuto subire quasi 10 gol in più di quanti ne abbia subito fino ad ora.

La statistica sugli Expected Goals, descrive la probabilità che ha un tiro di essere trasformato in rete. Su 25,29 Expected Goals contro, Szczesny ne ha incassati solo 17 e ne ha evitati ben 8,29. Un dato che lo vede dominare in Serie A con Strakosha, portiere della Lazio, secondo ma a debita distanza con 3,54 gol evitati. Ma anche a livello europeo non c’è nessuno come lui: il più vicino gioca nello Sheffield ed è Dean Henderson con 8,18.