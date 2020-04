Juventus, il vero amico di Cristiano Ronaldo non è un top player. Ecco chi è

Cristiano Ronaldo, nel corso della sua carriera, ha giocato con molti dei migliori calciatori del pianeta. Negli spogliatoi di Manchester United, Real Madrid e Juventus ha potuto stringere rapporti con elementi di spicco come Giggs, Rooney, Bale, Kakà, Buffon e tanti altri ancora, ma quello con il quale ha legato più che con gli altri è… Carlo Pinsoglio. Già, il terzo portiere della formazione di Maurizio Sarri è diventato uno dei migliori amici del fuoriclasse portoghese, tanto da essere stato l’unico giocatore della Juventus ad essere stato invitato all’ultimo compleanno di CR7.

RISCATTO – Per Pinsoglio una piccola, grande rivincita dopo i vari prestiti in Serie B e soprattutto la negativa esperienza di Livorno, conclusasi con la retrocessione nella stagione 2015-16. E fu proprio un suo clamoroso errore nell’ultima giornata di campionato contro il Lanciano, gara nella quale subentrò nella ripresa in seguito all’espulsione di Matteo Ricci, a condannare gli amaranto alla Lega Pro. Una papera che i supporter labronici, nel concitato post partita, punirono con un’ingiustificata aggresione al portiere.