Juventus, il vicepresidente Nedved in conferenza al posto di Sarri

Ci sarà Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ai microfoni dei giornalisti in occasione della conferenza di venerdì in vista dell’esordio in campionato fra il Parma e i bianconeri. Infatti, come comunicato nel pomeriggio, Maurizio Sarri sta guarendo in via definitiva dalla polmonite che lo ha colpito nei giorni scorsi e non si accomoderà in panchina né per il match del Tardini, né per la seconda giornata contro il Napoli, sua ex squadra. La conferenza della vigilia si terrà alle ore 13,30. Era successo solamente altre due volte nella storia che la Juventus si presentasse alla prima di Serie A senza il proprio allenatore in panchina: nel 1951 con Sarosi, che arrivò più tardi per ragioni burocratiche, e qualche anno fa con Carrera che sostituì gli squalificati Alessio e Conte. Sabato, a Parma, in panchina ci sarà Martusciello.