Juventus in ansia per Dybala: l’argentino si ferma per un problema all’adduttore

Paura e preoccupazione in casa Juventus per l’infortunio subito da Paulo Dybala. Durante il primo tempo del match contro la Sampdoria l’argentino ha abbandonato il campo per un fastidio muscolare. Per il referto medico bisognerà aspettare, ma SkySport parla di un problema all’adduttore.

PAURA JUVE, DYBALA KO

Brutto colpo dunque per Maurizio Sarri che perde così l’uomo più in forma della sua squadra. Con il campionato praticamente in tasca, l’argentino era la carta da giocare per ribaltare la sconfitta con il Lione, ma tutto dipenderà dall’esito degli esami. Stagione stregata per quanto riguarda gli infortuni in casa Juve che dopo aver perso Douglas Costa, ora rischia di rinunciare anche a La Joya.