Juventus, in arrivo 40 milioni dalla Premier League ma la cessione è dolorosa…

Sembrano poter prendere strade diverse la Juventus e Moise Kean in vista della prossima stagione. L’attaccante classe 2000 è chiuso da Cristiano Ronaldo e Higuain e la sua posizione potrebbe peggiorare se i bianconeri dovessero decidere di chiudere per un altro centravanti.

Ecco perché la sua cessione dovrebbe essere quasi scontata. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’Everton ha già avuto i primi contatti con la dirigenza bianconera, che sta seriamente pensando alla cessione a determinate condizioni. La Juventus ha, infatti, fissato il prezzo di Kean a 40 milioni di euro, chiedendo di inserire nel contratto anche un diritto di recompra per non perdere definitivamente il giovane talento. La trattativa potrebbe avere nuovi sviluppi nelle prossime ore con l’attaccante italiano desideroso di una nuova avventura in cui poter essere protagonista.