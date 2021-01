Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo per la Supecoppa contro il Napoli ha lasciato a casa oltre ai positivi Cuadrado, De Ligt e Alex Sandro anche Dybala e Demiral. Bianconeri in partenza per Reggio Emilia. Domani sera, alle 21, sarà finale di Supercoppa Italiana. Ecco l’elenco dei convocati per la sfida del Mapei Stadium contro il Napoli.