Juventus, in vendita la mascherina ufficiale del club

La ripresa della Serie A potrebbe avvenire nelle prossime settimane. Giovedì 28 potrebbe essere il giorno decisivo per sapere la data precisa della ripartenza del campionato. Intanto le società si stanno muovendo per far sentire la propria vicinanza ai tifosi che in questi mesi senza calcio hanno sentito la mancanza delle partite e dei propri beniamini.

La Juventus si è mossa, anche in ottica di prevenzione dal contagio da coronavirus, con la vendita, attraverso il proprio sito ufficiale, di dispositivi di protezione individuale personalizzati. Come mostrano le immagini dello store online del club bianconero, ecco le mascherine della Juventus per adulti e bambini. Si chiama “Juventus Face Mask” ed è una mascherina lavabile fino a 10 volte, composta da uno strato di ecofibra con trattamento antigoccia e antibatterico disinfettante. Io suo costa varia dai 6,90 euro per gli adulti ai 5,90 per i bambini dagli 8 ai 12 anni.