Juventus, inaspettato colpo dalla Premier League

Potrebbe essere Christian Eriksen la soluzione per il centrocampo della Juventus. Il calciatore del Tottenham era già entrato nel mirino della Vecchia Signora ma solo adesso che la pista per l’obiettivo numero uno Paul Pogba sembra essersi raffreddata, ecco che il nome del danese torna prepotentemente alla cronaca. Per lui, occorrono circa 70 milioni di euro.

PIANO B – La Juventus continua a lavorare su più fronti ed Eriksen potrebbe essere la ciliegina sulla torta al mercato faraonico dei bianconeri. Si tratta di piano B, ma guai a considerare il classe ’92 un ripiego. Il trequartista o centrocampista offensivo degli Spurs è tra i giocatori più forti e talentuosi d’Europa. Sul danese anche il Real Madrid che, però, avrebbe accantonato la pista che porta al giocatore del Tottenham per tuffarsi su Pogba. La Juventus, con le eventuali uscite di Matuidi e Khedira, pensa ad un degno sostituto ed Eriksen rappresenterebbe una scelta top. Il problema è il prezzo del cartellino, ma i soldi potrebbero arrivare dalle cessioni, compresa quella di Kean, vicinissimo all’Everton.