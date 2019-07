Juventus, infortunio Chiellini: ecco quando potrà tornare in campo

Continuano i problemi fisici per il capitano della Juventus Giorgio Chiellini. Il centrale difensivo è alle prese con un problema al polpaccio che non gli dà tregua da alcune settimane. I bianconeri, secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, rischiano di dover fare a meno del loro capitano fino alla fine delle sfide di precampionato. Il giocatore quasi sicuramente sarà costretto a saltare l’amichevole del 10 agosto contro l’Atletico Madrid e quella successiva a Villar Perosa, la classicissima partita in famiglia tra bianconeri.

Per il classe ’84 probabile un periodo di cure specifiche per vederlo in campo per la prima giornata di Serie A quando la Juventus sfiderà il Parma. Dietro ai no della Vecchia Signora per Demiral e Rugani, quindi, ci sarebbero le condizioni di Chiellini che ad oggi resta, quasi, un’incognita.