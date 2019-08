Juventus, infortunio per Cristiano Ronaldo: niente amichevole oggi per il portoghese

Niente amichevole fra Juventus A e Juventus B, oggi pomeriggio a Villar Perosa, per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, infatti, non parteciperà alla partitella in famiglia a causa di un lieve affaticamento muscolare all’adduttore destro. È stata la società bianconera stessa a comunicarlo tramite i propri canali ufficiali, aggiungendo che nei prossimi giorni svolgerà attività differenziata per ritornare presto in forma. CR7 si appresa alla seconda stagione con la maglia della Juventus, durante la quale certamente non si accontenterà di vincere il campionato, ma anzi vorrà tornare protagonista in Champions League, dove nessuno ha fatto meglio di lui.