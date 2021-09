Juventus, infortunio per Dybala che esce in lacrime

L'argentino ha accusato un infortunio muscolare

Dopo la gioia per il gol, il dolore e l'amarezza per un infortunio muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il campo in lacrime. Domenica agrodolce per l'attaccante della Juventus Paulo Dybala oggi all'Allianz Stadium nel match contro la Sampdoria. L'argentino ha sbloccato la gara con un bel gol al 10' ma poi ha dovuto lasciare il posto a Dejan Kulusevski al 27'. Per il numero 10 bianconero uscito dal campo in lacrime per l'infortunio muscolare resta ancora da capire l'entità. Comunque sembra out per il match di Champions League contro il Chelsea.