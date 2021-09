Juventus, ingresso vietato per il tifoso che ha insultato Maignan

Il portiere del Milan, Mike Maignan, era stato offeso da un tifoso con epiteti razzisti. La Juventus ha preso le distanze dal supporter

Juventus-Milan era considerata la vera partita di cartello del quarto turno di campionato. Il campo ha mantenuto le aspettative, con una gara divertente e di alto livello. Meno piacevole è stato un episodio avvenuto sugli spalti, con un tifoso che ha insultato Mike Maignan. La Digos ha riconosciuto il responsabile, un supporters iscritto allo Juventus Club Gaetano Scirea di Castagnaro (Verona). Nel giro di poche ore ha ricevuto due sanzioni importanti. In primis è stato espulso proprio dal fan club. In secondo luogo, gli sono state chiude le porte dello Juventus Stadium: il club bianconero infatti ha deciso di impedirgli l'accesso, anche se il Daspo non è stato ancora ufficialmente emesso, dopo la segnalazione alle autorità di Polizia.