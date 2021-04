Juventus, insorgono gli ultrà: “No alla Superlega…Vergogna”

Il popolo bianconero contrario alla scelta di Agnelli

Anche i tifosi della Juventus sono contrari alla Superlega nonostante il presidente bianconero Andrea Agnelli sia uno dei principali promotori del progetto che tanto sta facendo discutere. “La nostra storia non va infangata, barattata e commercializzata. Noi siamo la Juventus FC. No alla Superlega...Vergogna” e “Conti in rosso, deficit e superlega. Dei vostri tifosi non ve ne fotte una sega. Scissionisti”. Questi i due striscioni, il primo firmato Viking, appesi all’esterno dallo Juventus Stadium da parte dei tifosi bianconeri che si oppongono alla decisione del club di fondare la Superlega assieme ad altri 11 club europei. Progetto che sta naufragando però in queste ore con l'abbandono di alcuni club inglesi. Per Agnelli tornare sotto l'egida dell'Uefa sarà durissima se dovesse fallire il progetto Superlega. Non è da escludere che possa anche lasciare il calcio.