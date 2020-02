Juventus-Inter a porte chiuse. E’ arrivata la decisione finale

Niente ripensamenti. Juvnetus-Inter si giocherà a porte chiuse. La decisione è arrivata al termine di un incontro tra prefetti e presidenti di regione e provincia. Ad avere l’ultima parola è stato il prefetto del capoluogo torinese che ha dichiarato: “Se non intervengono nuovi provvedimenti che superino il decreto del Governo, Juve-Inter sarà giocata a porte chiuse come prevede quel decreto”.

Nulla da fare quindi per un eventuale rinvio che avrebbe permesso ai tifosi di godere dell’assoluto spettacolo della partita. Per quanto riguarda la trasmissione in chiaro della partita, una decisione dovrebbe arrivare entro la giornata di sabato.