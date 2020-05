Juventus-Inter a porte chiuse, Mazzoleni racconta: “I giocatori erano spaventati”

L’8 marzo Juventus e Inter si sono affrontate in uno Stadium senza pubblico. L’allarme Coronavirus era ancora agli inizi e quella fu l’ultima partita di campionato che venne disputata. Ad avere la meglio fu la Juventus con le reti di Ramsey prima e con l’esterno di Dybala poi.

MAZZOLENI – Al Var quella sera c’era l’arbitro Paolo Silvio Mazzoleni che a RadioSei ha parlato delle sensazioni che si respiravano quel giorno: “Le porte chiuse sono una situazione irreale già nella normalità. In quel caso ero addetto al VAR ed era una partita sulla carta bellissima, ma già prima del fischio d’inizio si avvertiva qualcosa di anomalo: i giocatori sembravano spaventati. E il calcio è fatto perché ci sia del pubblico, per questo son per ripartire in totale sicurezza”.