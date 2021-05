Juventus-Inter, Del Piero tuona: “Cuadrado-Perisic nessun rigore. Arbitri spieghino”

Il parere dell'ex capitano bianconero

Sta facendo molto discutere la direzione arbitrale di Juventus-Inter. Tanti gli episodi contestati ma in modo particolare il calcio di rigore assegnato alla Juventus per un contatto sospetto tra Cuadrado e Perisic sul finire dalla sfida. Un'azione molto contestata dai nerazzurri ma anche dagli opinionisti di Sky Sport tra i quali anche lo storico ex bianconero Alessandro Del Piero. L'ex capitano della Vecchia Signora ha commentato molto duramente quel contatto giudicandolo non falloso: "Perisic non fa niente, io lo vedo fermo", ha detto Pinturicchio. "Gli arbitri dovrebbero venire qui a spiegarci cosa hanno visto. Cuadrado fa delle finte, ma è lì, è la gamba di Cuadrado che va verso di lui, il piede entra tra le sue gambe. Non è rigore, ma noi forse siamo di un altro calcio, non è rigore nessuno dei tre".