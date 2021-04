Juventus, Inter e Milan fuori dalla Serie A? Con loro via il 38% dei ricavi…

Cosa accadrebbe in caso di esclusione delle tre big dal massimo campionato italiano?

Infatti, se le tre potenze fossero "espulse" dal torneo porterebbero via con sé il 38% dei ricavi della Serie A : su 25 milioni di appassionati di calcio in Italia, il 65% tifa per i rossoneri, i nerazzurri o i bianconeri. Un problema serio visto che i soldi di Sky, Dazn & C. rappresentano il 40% circa delle entrate del calcio italiano.

Un dato che non può essere non tenuto ben presente e che vede, allo stesso tempo, anche un'altra obbligatoria considerazione. Le tre big porterebbero via con sé anche una bella fetta dei debiti (il 47%) e delle perdite del campionato. Ogni punto in campionato è costato quest'anno ai capo-classifica nerazzurri (in stipendi ai giocatori) 1,98 milioni contro i 714 mila euro dell'Atalanta o i 536 mila del Verona, la squadra che ha il miglior rapporto classifica-costo.