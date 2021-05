Juventus-Inter non è finita, Perisic su Instagram: “#ControTuttoETutti”

Il croato protesta contro la decisione dell'arbitro di assegnare un rigore alla Juventus per un suo presunto fallo su Cuadrado

Le immagini sono chiare - almeno per il diretto interessato di sponda nerazzurra - e il rigore dato alla Juventus contro l'Inter per il contatto tra Cuadrado e Perisic sta facendo molto discutere. A sfogare la propria rabbia per quanto accaduto è lo stesso esterno interista che su Instagram pare proprio non aver digerito le decisioni arbitrali prese ieri dall'arbitro Calvarese.