Juventus-Inter, nuova ipotesi per la data: la 27^ giornata rischia di essere rinviata

Ha creato non poche polemiche il rinvio di Juventus-Inter della 26^ giornata. Così come hanno generato molti rumors anche le altre quattro gare, poi diventate cinque con Sampdoria-Verona inizialmente prevista per la data odierna, rinviate per il coronavirus.

Ecco perché, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe una nuova ipotesi: quella del recupero delle sei gare nel prossimo weekend. Tra sabato 7 marzo e lunedì 9. A quel punto, però, la 27^ giornata di Serie A verrebbe spostata e slitterebbe di una settimana. L’ipotesi prevederebbe il recupero di un turno in data 13 maggio con una giornata infrasettimanale in modo da rispettare la continuità temporale del calendario. La proposta è al vaglio ma non si escludono altri colpi di scena soprattutto in merito a Juventus-Inter.