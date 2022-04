Juventus-Inter, parlano i numeri: un dato record “contro” i nerazzurri

Vincono i nerazzurri ma le statistiche non sono certo positive...

Forse la migliore Juventus della stagione, quella andata in campo domenica sera conto l' Inter . Eppure, nonostante il gioco e la voglia di portare a casa il risultato, i bianconeri sono usciti dallo Stadium con una sconfitta e zero punti all'attivo.

La buona prova messa in campo dalla Vecchia Signora nel derby d'Italia non è bastata per evitare una sconfitta contro i nerazzurri di Simone Inzaghi che, di fatto, hanno tagliato definitivamente fuori gli eterni avversari dalla corsa scudetto. Il match, però, come detto, ha visto per lunghi tratti gli uomini di Allegri gestire la gara e andare molto spesso vicino al gol. Un trend confermato anche dai numeri.