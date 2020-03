Juventus-Inter streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 8 marzo

Juventus-Inter, si gioca oggi domenica 8 marzo alle 20.45 il match valido per la 26^ giornata di Serie A. Big match a Torino e derby d’Italia sentitissimo dalle due società. C’è grande attesa per la gara senza pubblico che potrebbe dire molto sulla lotta per lo scudetto. Sarri contro Conte, Cristiano Ronaldo contro Lukaku.

Juventus-Inter, le probabili formazioni – Nessuna particolare novità nella formazione bianconera. Unico dubbio di Sarri: Chiellini sì, Chiellini no. Bonucci e de Ligt partono leggermente favoriti. In avanti spazio a Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo. In mezzo torna Pjanic. L’Inter si riaffida ad Handanovic in porta. Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa. Nessun dubbio in mezzo al campo con Eriksen che dovrebbe partire dalla panchina con Barella, Vecino e Brozovic titolari. In avanti Lukaku e Lautaro Martinez.

Juventus-Inter, streaming e diretta tv – Il match Juventus-Inter sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky nello specifico si potrà vedere la gara sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, numero 472 e 483 del digitale terrestre, Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 251 del satellite). Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.