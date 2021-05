Juventus-Inter streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Derby d'Italia alle ore 18.00. Si accende la 37^ giornata di Serie A

Redazione ITASportPress

Juventus-Inter si gioca questa sera sabato 15 maggio alle ore 18.00 per la 37^ giornata di Serie A. Derby d'Italia molto sentito tra le due formazioni. Padroni di casa a caccia di punti per accedere alla prossima edizione della Champions League, ospiti carichi dopo lo scudetto già vinto e desiderosi di fare bene in casa dei bianconeri.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione da parte dei due tecnici. La Juventus di Andrea Pirlo dovrebbe optare per Szczesny in porta; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro in difesa; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa a centrocampo; Dybala con Cristiano Ronaldo in attacco. Morata parte ancora dalla panchina. L'Inter di Antonio Conte, grande ex della gara, si sffiderà a Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Juventus-Inter, come detto, si gioca oggi per il 37esimo turno di Serie A. Squadre in campo oggi sabato 15 maggio 2021 alle ore 18. Appuntamento per la sfida più attesa della giornata allo Stadium di Torino, ancora una volta senza tifosi. Juventus-Inter sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky. I canali di riferimento per seguire il Derby d'Italia saranno Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e il numero 251 del satellite.

Si potrà seguire Juventus-Inter anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go, il servizio di streaming che Sky mette a disposizione per tutti i clienti, incluso nell'abbonamento. Basterà scaricare l'app sul proprio device e fare login. Per coloro che desiderassero un'altra opportunità per vedere la sfida del massimo campionato italiano esiste una ulteriore alternativa. Si potrà vedere il big match tra bianconeri e nerazzurri anche attraverso il servizio streaming on demand NOW, acquistando il pacchetto "Sport".