Juventus, Kaio Jorge: “Ronaldo è sempre stato la mia fonte d’ispirazione”

La presentazione del brasiliano oggi in sala stampa

Ha sempre desiderato di indossare la maglia della Juventus, Kaio Jorge. Ha parlato di questo suo sogno e di tante altre cose, oggi, durante la conferenza stampa ufficiale di presentazione svoltasi all’Allianz Stadium. Il giovane attaccante brasiliano, 19 anni compiuti lo scorso 24 gennaio, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti raccontando tutte le sue ambizioni. «Sono venuto qui per fare un’ottima stagione, per imparare e divertirmi. Giocherò con grandissimi compagni e cercherò di fare più gol possibili. La Juventus è sempre stato un sogno per me, sono felicissimo, è il risultato di tanto lavoro personale. L’adattamento sarà molto importante. Voglio dare il meglio, in campo e fuori. Qualche giorno fa mi sono infortunato ma non è una cosa grave, tornerò molto presto».