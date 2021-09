Juventus, Kean: “Tornare è stata la scelta giusta”

Intervento in sala stampa del nuovo attaccante bianconero

Dopo esperienze al Psg e all'Everton Moise Kean è tornato a Torino. L’attaccante, che ha già riassaporato anche il campo con la maglia della Juventus, ha risposto alle domande dei giornalisti dalla sala stampa dell’Allianz Stadium e non ha nascosto la sua emozione per il ritorno in bianconero: «Tornare è stata la scelta giusta, la maglia bianconera mi ha dato sempre grandi emozioni. Appena c’è stata l’occasione non ci ho pensato due volte e ho fatto la scelta giusta, ho sempre avuto la Juventus nel cuore».

«Mi sento molto fortunato. Per un ragazzo della mia età ho avuto la fortuna di conoscere tanti campionati, avendo giocato sia in Inghilterra che in Francia, e questo mi ha aiutato molto. Ora sono pronto a dare il 100% per la squadra». Belle parole, poi, per Corrado Grabbi, oggi allenatore dell’Under 14 della Juventus e figura importante nella sua crescita: «Mi è sempre stato vicino, più che un allenatore è sempre stato un padre. Gli sono tanto riconoscente».

«Sono qui per dare una mano, perché è la squadra dove sono cresciuto e ho vissuto tantissimi bei momenti. Non percepisco pesi o pressioni, ma sento ovviamente la responsabilità di indossare la maglia della Juventus. Siamo una squadra giovane, ma con grande esperienza. Non siamo partiti con il piede giusto, ma la Juve ha grandi obiettivi e sono sicuro che potremo ottenere grandi risultati. Mister Allegri punta sempre al massimo e mi ha insegnato tanto. La gara con il Malmö ci ha dato fiducia, siamo pronti per la sfida di domenica».